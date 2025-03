Sin docentes, vigilantes y sin infraestructura adecuada, iniciaron labores esta semana cerca de 500 niños de diferentes colegios de la UGEL Norte de Arequipa. Los padres, cansados de tanta indiferencia y que sus hijos no puedan tener una educación de calidad, protestaron en los exteriores de la instancia educativa.

Al lugar primero llegaron padres del colegio El Altiplano en el distrito de Yura quienes manifestaron que más de 20 niños no pudieron iniciar clases esta semana, ya que no tienen la autorización de la UGEL Norte. Esto se debe a que en la institución educativa abrieron una nueva sección de primaria por la demanda de alumnos y pese a que ya tienen un docente y salón asignado, aún no pueden comenzar por la falta de permiso. “Nuestros hijos están sin estudiar por favor, solo queremos el buen visto de la UGEL”, manifestaron los progenitores.

A los minutos llegaron más adultos, pero de otras instituciones educativas como Deán Valdivia, del distrito de Cayma y de la asociación José Luis Bustamante Rivero (sector 5 y 12) en Cerro Colorado. Su reclamo fue la falta de docentes de cursos como Educación Física, Inglés y auxiliares que orienten a los menores.

Una madre de familia de un estudiante de la I.E. Luceritos de Dios, ubicada en la autopista Arequipa-La Joya, informó que son 350 alumnos y faltan cinco docentes. “Los documentos de este problema fueron enviados el año pasado por la directora, pero no nos dan respuesta”, indicó. La misma situación es en el colegio de Cayma donde no hay profesores de Religión y curso de letras.

RESPUESTA

Ante las protestas, el director de la UGEL Norte, Roberto Marín, responsabilizó a los directores de los colegios por no informar sobre los problemas presentados esta semana. Aseguró que no le llegó ningún reporte y que se enteró recién ayer con la manifestación de los padres de familia.