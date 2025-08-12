La Autoridad Portuaria Nacional (APN) decidió suspender temporalmente la resolución que otorgaba la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) al Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur para el proyecto “Terminal Portuario de Corío”, situado en Punta de Bombón, Islay. La medida se mantendrá hasta que se realice un análisis costo/beneficio que determine con sustento técnico el impacto y conveniencia de la obra para el interés público.

Esta medida se dispuso el 11 de agosto, luego que el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, detectara “vicios de nulidad” en dicho acuerdo que otorgó luz verde.

La Resolución de Acuerdo de Directorio N° 0071-2025-APN-DIR, refiere que esta disposición se dio a pedido de Rohel Sánchez, quien solicitó la revisión técnica del acuerdo que el día 7 de agosto se dio luz verde al proyecto presentado por el consorcio.

La autoridad regional argumenta que actualmente se encuentra en ejecución el Estudio de Demanda de Transporte Marítimo de Carga en el Sur del Perú, con un cronograma del entregable bajo responsabilidad de la Sociedad de Análisis Operativo Nacional (SAON) que debería culminar en noviembre de 2025 y es clave para definir la planificación estratégica y formulación del Plan Maestro del Puerto Corío.

Además, la resolución cita al informe N.º 0217-APN-DIPLA, donde la Dirección de Planeamiento y Estudios Económicos (DIPLA) concluye que para aprobar la VTTP era necesario contar con un análisis costo/beneficio a fin de determinar el beneficio que tendría para el interés público desarrollar el Terminal Portuario.

Cabe recordar que la APN notificó al consorcio de 25 observaciones pendientes, las cuales fueron subsanadas, por lo que el 1 de agosto se presentó un Plan Maestro actualizado y una matriz de observaciones. El 4 de agosto, la DIPLA determinó que se cumplieron con las observaciones y el plan estaba conforme con los lineamientos de Política Portuaria y el Plan Nacional de Desarrollo Portuario 2024-2030.

Con estas aprobaciones, incluyendo de la DITEC y la Unidad de Asesoría Jurídica, se otorgó la VTTP al Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur el 7 de agosto. No obstante, el acuerdo duró poco.

La resolución fue firmada digitalmente por Juan Ramón Arrisueño Gómez De La Torres, presidente del Directorio de la APN y deberá ser notificada al Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú y al Gobierno Regional de Arequipa.