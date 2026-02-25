El Consejo Regional de Arequipa (CRA) aprobó hoy por mayoría, el alta y la distribución de los equipos médicos de los hospitales paralizados en su construcción como; Maritza Campos y de Camaná, así como los centros de salud de Chala y Cotahuasi, con el fin de que estos sean utilizados. En el caso del nosocomio del Cono Norte ser distribuidos a otros establecimientos de la Red de Salud Arequipa-Caylloma.

El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzales, señaló que con este dispositivo legal se procederá a una evaluación de los bienes, tanto de mobiliario como equipos biomédicos, para conocer su estado actual, trámite que estará a cargo de la Gerencia Regional de Salud, aunque no se precisó el plazo que tomaría ello para su posterior distribución. Cabe señalar que algunos equipos podrían aún operar en los hospitales en ejecución.

En el caso del hospital Maritza Campos, se trata de más de 4,100 bienes entre equipos biomédicos y mobiliario, mientras que en el hospital de Camaná el número es menor. La ordenanza establece un procedimiento restrictivo y técnico en el marco legal del Sistema Nacional de Abastecimiento y garantiza la trazabilidad y correcta disposición de los equipos.

Al respecto, la presidenta del CRA, Norma Ortega, señaló que la evaluación de los equipos resulta redundante, toda vez que esta se hizo durante la elaboración del expediente técnico y que incluso tuvo el acompañamiento de la Contraloría General de la República.

Para Ortega, el plazo de alta y posterior transferencia de los equipos no debería tomar más 1 mes. De otro lado, explicó que esta ordenanza regional abarca a aquellas obras en salud con contratos resueltos.

La ordenanza también permite el destrabe de los aspectos administrativos para la reactivación de los proyectos hospitalarios para que se puedan retomar los trabajos.

El objetivo, señala la norma, es fortalecer la capacidad de atención en salud y avanzar en la culminación de infraestructuras hospitalarias estratégicas para la región Arequipa. Se espera ahora la promulgación y publicación de la norma regional para que pueda ser ejecutada.

