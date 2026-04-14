Un total de 15 escolares de nivel primario del colegio Juan Velasco Alvarado fueron atacados por un perro mientras jugaban durante la hora del recreo el último viernes. El hecho ocurrió en el sector Pionero, en el distrito de Majes-El Pedregal, provincia de Caylloma.

De acuerdo con Claudia Mena, especialista del área de Zoonosis de la Red de Salud Arequipa Caylloma, el incidente se originó cuando un estudiante de nivel secundario ingresó al plantel acompañado de su mascota, situación que, según indicó, era habitual. Durante el recreo, los alumnos jugaban con una pelota junto al animal, hasta que este habría reaccionado de forma agresiva ante un estímulo que lo incomodó.

El perro aparentaba ser dócil, pero era un cruce de pitbull, por lo que se presume que tendría la tendencia de ser agresivo. Si bien el propietario es del nivel secundario, los afectados fueron niños del nivel primario.

Tras el ataque, los escolares fueron trasladados al hospital Central de Majes, donde recibieron atención médica. La mayoría presentó lesiones como rasguños y moretones de consideración, sin registrarse mordeduras graves. No obstante, todos recibieron el tratamiento antirrábico como medida preventiva.

Claudia Mena, especialista del área de Zoonosis de la Red de Salud Arequipa Caylloma recomendó a no permitir el ingreso de canes al colegio. (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

En tanto, el animal fue puesto en observación durante 10 días para descartar un posible caso de rabia, debido a que mostró un comportamiento inusual al momento del ataque.

Mena exhortó a la población a reforzar la tenencia responsable de mascotas, recordando que no está permitido el ingreso de animales a instituciones educativas. Asimismo, recomendó que las mascotas permanezcan en sus viviendas y cuenten con sus vacunas al día.

En el primer trimestre del año se han registrado alrededor de 1,500 casos de mordeduras de perro en la jurisdicción de la Red de Salud Arequipa Caylloma, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de prevención.