Esta noche vence el plazo para que los candidatos a la Cámara de Diputados y de Senadores presenten el informe financiero de campaña electoral ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

En Arequipa son 255 candidatos de 36 organizaciones políticas los que están obligados a presentar dicho informe que posteriormente es publicado en el Portal Claridad de la Onpe, plataforma en la que figuraban 163 informes hasta la noche del jueves.

En cuanto a ingresos, Alianza Para el Progreso es la organización política con mayores recursos financieros para la campaña electoral; entre 7 de sus 8 candidatos (a falta del informe de Yudit Carhuas Ríos) figura un aporte de S/ 135,533.14, además de reportar gastos por S/ 129,513.19.

Muy de cerca le sigue Renovación Popular, que entre 6 de sus 8 candidatos reportaron ingresos por S/ 129,423.10 y gastos por S/ 81,398.82. Esta cifra podría incrementar debido a que en el Portal Claridad aún no figuran los informes de Carlos Candia Contreras ni de María del Pilar Cacya Oviedo.

Hasta la noche del jueves la totalidad de candidatos de 7 organizaciones políticas presentaron sus informes, entre estas se encuentran Fuerza Popular (S/ 30,601.08), el Partido Demócrata Unido Perú (S/ 245.00), Somos Perú (S/ 9462.00), País Para Todos (S/ 45,452.30), Perú Libre (S/ 76,963.59), Perú Acción (S/ 75.00) y el Partido Político PRIN (S/ 3,467.00).

Asimismo, 56 de los 162 candidatos que presentaron su informe reportaron ingresos por S/ 0.00, debido a este motivo, organizaciones como el Partido Político integridad Democrática y salvemos la Perú no reportan ingresos entre sus candidatos.

De otro lado, organizaciones políticas como la Alianza Electoral Venceremos, Podemos Perú y el Frente de la Esperanza 2021 solo registran a 1 de sus candidatos con el reporte presentado.

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