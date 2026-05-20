Cerca de 20 mil personas (5 mil conexiones) sufren la falta de agua en los pueblos Santo Domingo y Alto San Martín, en el distrito de Mariano Melgar. Llevan 9 días con está carencia porque Sedapar demoró el reemplazo de 12 válvulas. La justificación de la empresa fue que no daban con la ubicación de estas llaves.

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Los pobladores expresaron su molestia y cuestionaron a la empresa por la falta de información y trabajo eficiente. “Queremos que sancionen a Sedapar. En el concejo de Mariano Melgar se esconde el alcalde y los trabajadores nos dicen que no saben. ¿Quién da permiso para realizar esos trabajos?”, cuestionó Judith Payé, una de las residentes afectadas.

Al problema se sumó la irregularidad en el envío de cisternas, que no logra abastecer adecuadamente a las zonas altas del distrito. “Antes nos cortaban tres días por limpieza y ahora vienen con las válvulas. Sedapar nos deja nueve días sin agua. Mandan cisterna el jueves, ¿qué hacemos los siguientes días? El lunes no vino porque dijeron que ya nos reponían el servicio y hasta hoy (ayer) nada”, reclamó la vecina.

REEMPLAZO

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que el restablecimiento del servicio sería desde ayer a las 15:00 horas de manera progresiva y detalló que las válvulas reemplazadas tenían más de 50 años de antigüedad, además de presentar obstrucciones que comprometían el funcionamiento del circuito hidráulico R10 de Mariano Melgar.

Por su parte, Sedapar anunció que no emitirá cobros correspondientes a los nueve días de restricción del servicio. En paralelo, un grupo de vecinos presentó una denuncia administrativa mediante el Anexo 6 contra la EPS, buscando que se determinen responsabilidades por el prolongado desabastecimiento. Se indicó que la baja presión continuará hasta agosto, cuando terminen las mejoras en la zona.