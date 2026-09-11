Arequipa: 24 motos almacenados hace 4 años y Gobierno Regional aún no define el uso

A más de cuatro años de la compra de 24 motocicletas destinadas a labores de fiscalización en las cuencas de los ríos Majes, Ocoña y Camaná, el Gobierno Regional de Arequipa aún no define el uso que tendrán estos vehículos, los cuales permanecen en los almacenes de la entidad.

El gerente regional de la Producción, Wilson Paz Valcárcel, explicó que el proyecto se encuentra en etapa de liquidación y que, una vez concluido, se abrirá un diálogo con los pescadores de camarón, beneficiarios iniciales de la adquisición.

“Se tiene que liquidar el proyecto, una vez ahí tiene que haber un pedido, me imagino que nos vamos a reunir con los hermanos camaroneros, entonces ahí ellos harán su pedido formal y se evaluará en cuanto es lo que realmente requieren y de acuerdo a su formalización también”, manifestó el funcionario.

Gerente regional de la Producción en Arequipa, Wilson Paz Valcárcel

Paz Valcárcel recalcó que no basta con entregar los vehículos, sino que se requiere evaluar su operación y mantenimiento, lo que implicaría coordinar con los municipios para que asuman dichos gastos.

El comité de verificación física para la liquidación de este proyecto se conformó recién el 9 de junio de este año, siendo presidido por Normando Zeballos Alvarado.

El Gobierno Regional de Arequipa gastó 191 mil 760 soles en la gestión de Kimmerlee Gutiérrez. Algunas motos se entregaron a los camaroneros, pero sin placas, por lo que tuvieron que devolver al almacén para su regularización.