Macabro hallazgo. Un morador de la calle Colón, en Chincha Alta, encontró restos humanos que estaban ocultos en un costal de polipropileno. Al abrir el saco evidenció la presencia de una bolsa de color verde y otro blanco, en ambos había varias partes del cuerpo de una persona en estado esquelético. El caso fue reportado a las autoridades para que comiencen con las investigaciones correspondientes.

Hallazgo de restos óseos

La persona que reportó el caso, al parecer, esta dedicado al reciclaje y repentinamente se encontró con el costal. Su interés por conseguir algo valioso para comercializarlo, es que le permitió descubrir los restos humanos. En la bolsa verde estaba el cráneo completo, cubierto con un pedazo de tela roja y en la otra había partes de la cadera y al parecer también huesos de la costilla.

El morador sorprendido por lo descubierto comunicó a otras personas y decidieron llamar al personal de serenazgo, también a la policía para informar sobre el hallazgo. Si bien se tratan de restos esqueléticos, esto no dejó de causar sorpresa y miedo a los vecinos, ya que, no se conoce como es que llegó el costal hacia la calle Colón, una de las vías con acceso directo a la Plaza Mayor de la ciudad de Chincha.

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