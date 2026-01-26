El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la tarde del domingo 25 de enero en un maizal ubicado en la zona limítrofe entre Hijaya y Condorillo Alto, en el distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha.

Investigan muerte

Según los reportes preliminares, la víctima estaba en posición de cúbito ventral, junto a una higuera del lugar. Vestía polera azul oscuro, pantalón azul, zapatillas blancas con rayas negras, gorra azul y casaca negra.

La Policía de Alto Larán se presentó de inmediato en la zona para realizar las primeras diligencias, mientras coordina con el Ministerio Público para la identificación oficial de la víctima y determinar las causas de su fallecimiento.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del hombre y las circunstancias que rodearon su muerte. Se realizó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue.

