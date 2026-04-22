Una nueva amenaza se extiende sobre el agro arequipeño: la mosca de la fruta ya compromete 25 mil hectáreas de cultivos de exportación en cinco distritos, mientras el presupuesto para frenarla resulta insuficiente, alertó el gerente regional de Agricultura, Helard Nina Pachauri.

Las zonas más afectadas se concentran en Ocoña (Camaná), Santa Rita de Siguas (Arequipa), Majes (Caylloma), Aplao y Corire (Castilla) donde se han detectado niveles de infestación que empiezan a acercarse al umbral de riesgo, tras últimos reportes de monitoreo con Senasa. En estos sectores, los cultivos más comprometidos son la palta, la uva, la granada y el olivo, productos de agroexportación regional.

PROBLEMA SE INTENSIFICÓ Y PRESUPUESTO SERÍA INSUFICIENTE

El funcionario explicó que el problema se ha intensificado en las últimas semanas, lo que encendió las alertas por el posible impacto económico en los productores. Frente a este escenario, Nina Pachauri recordó que inicialmente no se contaba con recursos, por lo que se conformó un comité multisectorial que permitió elaborar un diagnóstico y un plan de acción. No obstante, reconoció que la respuesta sigue siendo limitada.

“Antiguamente, Senasa tenía todo el presupuesto para hacer un proyecto de erradicación de esta plaga y ya culminó, y lamentablemente ya no hay presupuesto porque ya ha habido una ejecución de este proyecto. Entonces nos toca a los productores actuar en nuestro propio cultivo”, explicó.

Como parte de las acciones, el Gobierno regional destinó S/ 200 mil, con los cuales se adquirieron insumos para intervenir en las zonas críticas. Sin embargo, el propio gerente advirtió que este monto resulta insuficiente frente a la extensión del problema.

En paralelo, se activaron 50 brigadas conformadas por productores, quienes, en coordinación con Senasa y agencias agrarias, realizan labores de monitoreo, control y asistencia técnica en campo, con el objetivo de evitar que la plaga se descontrole.

El año con mayor afectación fue el año 2024, con pérdidas superiores a 500 millones de soles.

3 millones de soles se perdieron en cultivos por esta plaga durante el 2025