Ya les han advertido que serán despedidos. Es por ello que ayer los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de Junín, protagonizaron un plantón, reclamando justicia en la puerta de la entidad ubicada en el distrito de El Tambo. “Somos concurso, no somos confianza”, “No al despido, si al trabajo”, gritaron enérgicos.

“Somos cerca de 80 trabajadores que vamos a cumplir cinco años de servicio, ya nos han dicho que vamos a perder el vínculo laboral hasta fin de mes, nos van a retirar sin causa alguna”, reclamó Emerson Huaringa Alaya, uno de los representantes de los trabajadores.

Asimismo, mencionó que con la ley que regula los derechos y obligaciones de los servidores sujeto al régimen laboral del decreto legislativo N°1057, su empleador les tendría que otorgar gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, también la CTS. Allí podría radicar la razón del despido.

Pese a ello, tienen conocimiento que las plazas que dejarían las están sometiendo a concurso. Los trabajadores reclamaron que detrás de cada servidor existen familias que se quedan en desamparo con esta medida, que no se repite en otras sedes del Poder Judicial en ninguna región del país y solo en Junín es donde se registra esta situación.

Luego de las protestas, por la noche acordaron cumplir una vigilia en contra del atropello contra sus derechos laborales.