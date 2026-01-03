Desde hace más de 40 años, en la margen izquierda del río Vítor se presentan deslizamientos a causa de las irrigaciones en La Joya, esta situación genera que el cauce se reduzca, pasando de unos 50 hasta 15 metros de ancho y que en época de lluvias la crecida provoque desbordes, afectando a los agricultores de este valle.

Cabe señalar que el 22 de octubre de 2025 se produjo un deslizamiento que provocó el desborde del río, afectando 1 hectárea de cultivo.

SIN RESULTADO

El alcalde de Vítor, José Huamani, explicó que la solución debe ser planteada en una mesa técnica que involucre al Ingemmet y el Gobierno Regional de Arequipa.

“Siempre queda en un tema político y nunca se llega a nada”, manifestó la autoridad edil, acompañado de agricultores, durante una visita a la Municipalidad Provincial de Arequipa para solicitar la permanencia de maquinaria de línea amarilla en la zona para atender cualquier situación que se presente.

La autoridad edil hizo un jalón de orejas, tanto para su gestión como las autoridades de la región, que en más de 3 años no concretaron una mesa técnica con soluciones, “lo que ahora hay que priorizar es la reubicación (…) hay un sector de 9 de febrero, que son los más afectados, eso es lo que sí estamos avanzando”, añadió.

AGRICULTORES

Uno de los agricultores del valle de Vítor que acompañó en esta reunión solicitó al Gobierno Regional de Arequipa y Autodema la donación permanente de maquinaria, haciendo énfasis que estos deslizamientos generan además que el cauce del río cambie constantemente entre los meses de lluvia.

Alrededor de 80 agricultores poseen 400 hectáreas de cultivos en la zona de afectación, “el deslizamiento del cerro acorta el cauce del río, en tiempo de venidas, ese cauce que tenía unos 30 a 40 metros se vuelve de 10 a 15 metros, son más de 300 metros cúbicos en tiempos de venidas porque ingresa agua del río Vítor, del río Chili, del río Yura y Socabaya, generando la pérdida de cultivos”, detalló.

El agricultor posee 17 hectáreas bajo documento, no obstante, solo 2 hectáreas son cultivables, mientras que el resto se encuentra perdido por los cambios de cauce del río.

Lamentablemente, después de más de 1 año, los agricultores afectados no se recuperan, algunos de ellos sostienen deudas con los bancos, tanto para cultivar como para recuperar lo perdido.

“En el Gobierno Regional se formaron infinidad de mesas técnicas, pero, simplemente se quedan en mesas técnicas porque el cambio de funcionarios o no van personas con poder de decisión, va a una reunión el gerente y a la siguiente mandan al subgerente, el problema es ese”, explicó.

EN 202O CERRARON PUENTE

En septiembre del 2020, los agricultores del valle realizaron una protesta, cerrando el pase por el puente Vítor, reclamando a la gestión del exgobernador regional Elmer Cáceres el envío de maquinaria para la descolmatación del río, a causa de los deslizamientos, siendo esta la última vez que recibieron apoyo de mayor magnitud con 10 maquinarias.