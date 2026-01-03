Un hogar de bajos recursos de un asentamiento humano está pasando los momentos más tristes y dramáticos al morir su único hijito de 2 años de edad al caer al canal de regadío El Medio, en Camaná.

Este lamentable hecho se produjo el día jueves a las 4 de la tarde, durante un pequeño descuido de los padres, quienes salieron de su casa. El cuerpo del menor fue encontrado flotando en el canal muy cerca a una compuerta.

Tras la rápida reacción de un agricultor de la zona, el pequeño fue retirado del agua, e intentó brindarle ayuda para reanimarlo, pero el menor ya había muerto horas antes, generando escenas de profundo dolor entre los presentes.

Hasta el lugar llegaron los efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público, a cargo del Fiscal Alan Clissman, para iniciar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho.

Este caso es bastante sospechoso porque sus padres y familiares no se apersonaron a reconocerlo y realizar el levantamiento del cuerpo del menor, por lo que el fiscal solicitó su presencia.

Cuando el cuerpo del menor se encontraba en la morgue, la madre llegó al lugar. La policía investiga y los vecinos piden que se se esclarezca la muerte del menor.