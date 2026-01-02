Luz P. T. ha perdido el brillo y la alegría que la caracteriza. Su rostro hinchado, amoratado y sangrante es el reflejo de la brutal golpiza que le propinó su pareja David Ochochoque Condori, de 37 años, de quien tuvo que huir lanzándose del taxi en el que se encontraban para evitar que aquellas manos pudieran haberle causado algo mucho más grave que las lesiones que hoy son atendidas por los médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza.

Luz tiene una relación sentimental con David Ochochoque desde hace más de un año. Por su trabajo, ella está fuera de Arequipa, pero retornó a la ciudad para pasar el Año Nuevo y alistar la fiesta de 15 años que su hija cumplirá en los próximos días.

Tras las celebraciones de fin de año, la pareja se reunió en la casa de Luz, ubicada en Miraflores. Allí comieron y luego comenzaron a beber vino y cerveza.

Luz contó a Correo que subió a su habitación para descansar, pero su pareja fue a buscarla para pedirle que salieran a continuar bebiendo. Ya era de noche y aunque ella no quiso, terminó por aceptar para complacerlo. Salieron, pasaron por la casa de David, de donde sacó dinero y se dirigieron a un karaoke en la calle San Francisco del Cercado, pero antes de que pudieran terminar la bebida que habían pedido, David la sacó del local.

“Yo quería irme a mi casa, pero él me decía que quería seguir tomando y me llevó a otro lado”, dijo la agraviada. Así llegaron hasta un local ubicado por el terminal terrestre donde el sujeto compró una caja y media de cerveza y fue allí donde comenzó la agresión directa contra Luz.

La mujer volvió a pedirle que se fueran a casa a descansar y como respuesta recibió insultos. David se sintió rechazado e hizo que la mujer subiera a un taxi. La víctima aseguró que mientras recorrían por la av. Venezuela con dirección a Miraflores, David comenzó a golpearla en el rostro, la cabeza y el cuerpo. Incluso dijo que fue ahorcada.

“Yo le pedía al taxista que me ayudara y no lo hizo. Él (David) decía que me calle, que él le había pagado 200 soles al taxista. El chofer no hizo nada”, dijo entre lágrimas.

En medio de la terrible golpiza, Luz se percató que circulaban por el sector de Juan XXIII, Miraflores, y allí abrió la puerta del taxi, su acción hizo que el conductor sobrepare, lo cual fue aprovechado por la víctima para lanzarse de la unidad y gritar por ayuda.

“Quienes salieron a ayudarme fueron unos venezolanos, ellos usaron palos para defenderme y David escapó”, agregó.

Luz fue trasladada hasta la piscina de Miraflores y de allí a la comisaría, según dijo la principal, donde el personal policial no la asistió. No le recepcionaron la denuncia por lo que le había pasado y tampoco la llevaron a un hospital. Una de sus hermanas, a quien pudo llamar, fue quien finalmente la trasladó al Honorio Delgado y fue el policía de servicio en el nosocomio quien finalmente atendió esta mañana su caso.

“Lo único que queremos es que lo ubiquen y lo detenga porque lo que ha hecho no tiene nombre”, dijo una de las hermanas de la víctima, quien comentó que en setiembre Luz fue operada de una lesión en la cabeza. Aunque ella les dijo que había sido producto de una caída, la familia cree ahora que David Ochochoque habría sido el responsable.