La mañana de este 2 de enero se registró un accidente de tránsito en el km 70 de la carretera costanera Quilca - Matarani, en la provincia de Camaná, dejando varios heridos.

Según información preliminar, el camión de placa BDL-737 volcó tras chocar contra la baranda de seguridad en la vía, bloqueando el paso de un carril.

El accidente motivó la intervención inmediata de efectivos de la Policía y el Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron auxilio a los heridos y aseguraron la zona para evitar nuevos incidentes.

Debido al siniestro, el tránsito vehicular se vio parcialmente restringido, mientras se realizaban las labores de rescate y control.

Ante ello, las autoridades exhortaron a los conductores a circular con precaución.