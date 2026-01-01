La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) iniciará este 5 de enero tres obras de mantenimiento vial en la ciudad, sin embargo, estas pudieron y, en algunos casos, estaban programadas para iniciarse en el 2025, pero por diversos factores se determinó su inicio en el último año de gestión. Esta no es la primera situación que atraviesa la gestión del alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera; basta con recordar las demoras que se tuvo en la ejecución de la renovación de la calzada de la avenida Andrés Avelino Cáceres, que debió ejecutarse en noviembre del 2024, pero, por presiones de los comerciantes de la plataforma comercial, los trabajos iniciaron 6 meses después de suscribirse el contrato.

DEMORAS

Si de presiones se trata, el caso más emblemático se tiene en los trabajos de la reparación de la calzada y renovación de la señalización de la avenida Lambramani, cuyo inicio estaba programado para el 6 de diciembre, no obstante, el mismo día, los vecinos de la zona realizaron un plantón, pidiendo el retraso en el inicio al ser considerada una zona comercial además de un perjuicio a otras actividades sociales programadas para diciembre.

Este proyecto, con un presupuesto de 1,38 millones de soles y un plazo de ejecución de 30 días calendarios, ya contaba con la buena pro desde el 25 de noviembre, mientras que el contrato se firmó el 5 de diciembre.

De la misma forma, la reparación de calzada y renovación de señalización de la avenida Juan de la Torre tenía la buena pro adjudicada el 21 de noviembre, mientras que el contrato se firmó el 4 de diciembre, pero, al ser una vía de acceso para una universidad privada, se optó por retrasar el inicio hasta el 5 de enero.

Este caso en específico, el presupuesto para su ejecución es de 2,35 millones de soles, con un plazo de 60 días calendarios.

En el caso de la avenida Álvarez Thomas, vía de ingreso al parque Selva Alegre, ya contaba con una empresa a cargo desde el 2 de diciembre, con un contrato firmado el 14 del mismo mes, pero, al igual que la avenida Juan de la Torre se evaluó un inicio en enero para no perjudicar a los estudiantes universitarios. Este proyecto se encuentra valorizado en 1,89 millones de soles y con un plazo de 45 días calendarios.

De estos tres proyectos, solo el de la avenida Lambramani cuenta con una empresa supervisora contratada para su ejecución.

DEFENSA

Cabe precisar que, en las últimas semanas, la autoridad edil respondió ante los cuestionamientos por las demoras y los inicios para enero, en plena temporada de lluvias; en cada una de sus respuestas, Rivera justificó ello indicando un retraso en la liberación del presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Pero, también se debe detallar que ninguna de estas 3 obras viales contaba con asignación en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025, es decir, fueron registradas recién en el transcurso del año,coincidentemente en agosto se asignaron recursos financieros para estas 3 obras.