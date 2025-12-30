El director de la Ugel Islay, Miguel Cari Gonza, indicó a Correo que el 10% de las instituciones educativas de la provincia de Islay aún no cuenta con saneamiento físico legal, debido a que permanecen con observaciones pendientes por subsanar.

En total, la provincia registra alrededor de 105 colegios, y de acuerdo al funcionario, se busca trabajar en la regularización de estos predios.

Explicó que en algunos casos, los terrenos han sido donados, pero el espacio debe unirse a otro para completar los requisitos educativos. “El 90% tiene saneamiento y según la necesidad, faltarían dos colegios más que debería priorizar la siguiente gestión”, indicó.

Respecto a la estructura educativa, sostuvo que el CETPRO de Islay es la única institución que fue declarada en grave riesgo. No obstante, aseguró que para el año 2026 se tendrán seis nuevos establecimientos educativos.

LOGROS DE APRENDIZAJE

En cuanto a los logros de aprendizaje, afirmó que se ha capacitado a los maestros de todos los niveles, con la finalidad de optimizar la educación.

“De lo que hemos encontrado de las capacidades de competencia en maestros, se han superado las mismas, específicamente en planificación curricular en un 70%. Esto de las capacitaciones deben actualizarse constantemente”, apuntó.