La capacidad hotelera llegó al tope en las ciudades de Mollendo y Camaná al recibir el año 2026, lo que obligó a decenas de personas a acampar en las playas, dejando botellas de licor, restos de alimentos y fogatas sobre la arena.

El desorden se notó en las primeras horas de ayer en las playas de Camaná con la presencia de grupos de jóvenes en medio de peleas callejeras, ante la ausencia de serenos y efectivos policiales de la zona.

Personal de limpieza municipal se encargó de recoger más de 20 toneladas de residuos sólidos que se encontraban sobre la arena y los tachos de basura instalados en las playas de Camaná.

La Municipalidad Provincial de Islay no aplicó ayer la Ordenanza Municipal N.º 494-MP que impone la multa de 20 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 1070, a las personas que acampen o hagas fogatas en la primera, segunda y tercera playa de Mollendo, Las Rocas, Albatros y la caleta Catarindo.

Hicieron una excepción, considerando la cantidad de visitantes a la ciudad de Mollendo, mantenimiento al límite la capacidad hotelera.

LUZ VERDE

La directora ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud, Emiliana Aro Retamozo, señaló que las playas de las provincias de Camaná e Islay están aptas para los veraneantes.

Previamente, verificaron que cuentan con contenedores para residuos sólidos, limpieza de arenas, implementación de servicios higiénicos y monitoreo de la calidad del agua de mar.

RESCATE

Los policías de salvataje, con apoyo de los socorristas municipales de Islay, rescataron a G.S.Ch.M. (22) en la tercera playa de Mollendo. El joven fue arrastrado por una corriente marina 250 metros mar adentro. Ante la emergencia, se usó una moto acuática, logrando rescatarlo con éxito.

INCENDIO

Se registró ayer en la madrugada un amago de incendio en pastizales al interior de la estación de Perú Rail en Mollendo, cerca de los vagones de transporte de combustible. Los bomberos y serenos, con apoyo de cisternas de la Municipalidad Provincial de Islay evitaron que el fuego se propague.