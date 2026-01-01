La comisaría de Matarani enfrenta serias deficiencias en su infraestructura que representan un riesgo, tanto para el personal policial como para los pobladores del distrito. Según informe de la Contraloría, las condiciones de su estructura son inseguras, debido a la humedad en techos y paredes, así como la deficiente instalación eléctrica con cables expuestos.

De acuerdo con el documento, el inmueble no cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), situación que pone en peligro la integridad y salud de los efectivos policiales, además de comprometer el patrimonio institucional, la información y el acervo documentario.

La comisaría solicitó dicho certificado a la Municipalidad Distrital de Islay, sin embargo, la comuna declaró improcedente el pedido, tras constatar humedad y salitre generalizados en todos los ambientes, así como deficiencias estructurales producto de la antigüedad de la edificación de 30 años. La evaluación municipal también evidenció fierros expuestos con presencia de sarro, por lo que el local fue declarado inhabitable y de alto riesgo, al atentar contra la salud del personal. La municipalidad recomendó la remodelación o refacción integral del local.

Ante este escenario, el alcalde del distrito de Islay, Irwin Santoyo, informó que coordinan con el Ministerio del Interior para la reconstrucción de la comisaría, un proyecto que podría iniciarse a partir de 2026. Según la autoridad, la inversión estimada asciende a unos 18 millones de soles, considerando que el inmueble tiene aproximadamente 30 años de antigüedad.

A estas falencias se suma un problema operativo. En la visita realizada el 30 de octubre de 2025, la Contraloría verificó que la comisaría no cumple con el número mínimo de efectivos exigido para una dependencia de categoría tipo B. En lugar de los 60 policías requeridos, el local cuenta apenas con 18 agentes, lo que limita la capacidad de respuesta y dificulta las labores de prevención del delito en perjuicio de la ciudadanía.

El burgomaestre indicó que no hay ni una policía mujer, debido a la falta de ambientes, por lo que las intervenciones a las mujeres son restringidas por parte de los efectivos favores.