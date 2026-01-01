Al cierre de su gestión al frente del comando de la Región Policial de Arequipa, el general PNP Olger Benavides, deja un balance atravesado por contrastes. Por un lado, cifras que según la autoridad policial evidencian golpes importantes contra la delincuencia, y por el otro, la sensación de que no todos en la institución están comprometidos en la protección del ciudadano.

“El tiempo pasó demasiado rápido”, dijo el general al recordar que su gestión coincidió con un 2025 agitado. Eventos internacionales, conflictos sociales de alta tensión y una agenda operativa intensa por la presencia de grupos criminales organizados marcaron un año que, según su evaluación, no permitió cerrar todos los frentes como quiso.

SITUACIÓN

Uno de los principales pendientes fue profundizar el trabajo de inteligencia contra las bandas criminales. Benavides diferenció entre organizaciones criminales estructuradas y las bandas que se conforman de manera temporal para cometer delitos específicos, como los asaltos agentes bancarios y cambistas protagonizados por delincuentes que llegaron de la capital y otras regiones. Para el general, faltó reforzar el control en terminales terrestres y otros accesos a la ciudad.

En este escenario, la lucha contra el crimen organizado fue uno de los principales objetivos de la gestión. La Policía reportó la desarticulación de 519 bandas criminales, la mayoría integradas por ciudadanos peruanos. Del total de detenidos durante el 2025, el 96 % fueron peruanos y el 4 % extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana, responsables de las matanzas a sangre fría registradas hasta mediados del año pasado y que se detuvieron con la captura de los brazos armados de las organizaciones denominadas “los Orientales” y “Los Negritos”; de los 27 criminales identificados, 13 fueron capturados y 12 de ellos están con prisión preventiva. El resto está no habido.

INSTITUCIÓN

A nivel interno, el jefe policial también reconoció que quedó trabajo por hacer en contrainteligencia y disciplina institucional. Durante el 2025, 34 efectivos policiales fueron pasados al retiro por medidas disciplinarias, mientras que otros 15 casos aún se encuentran en proceso de evaluación. “Tenemos que seguir trabajando ahí”, señaló, al admitir que fortalecer la integridad dentro de la institución es una tarea permanente. Uno de los casos más sonados fue el de los policías involucrados en la siembra de droga a un barman intervenido irregularmente en la discoteca Azúcar de la avenida Dolores.

De igual modo, reconoció que faltó mayor exigencia hacia algunos policías en comisarías, especialmente en la atención a los ciudadanos en casos delicados como la extorsión que es el delito que más preocupa. Durante el año se registraron 447 denuncias, de las cuales 93 fueron considerados casos típicos; es decir, aquellos en la que los delincuentes identifican previamente a la víctima, evalúan su capacidad económica y luego exigen el pago de cupos mediante amenazas.

Pese a las disposiciones claras sobre la recepción obligatoria de denuncias, persisten casos en los que efectivos se niegan a cumplir con su deber. Uno de estos casos permitió el ataque de un grupo de extorsionadores contra el dueño de una tienda de llantas en Miraflores, su negocio fue reducido a cenizas. Si bien se aplicaron sanciones, Benavides admitió que el cambio cultural dentro de la Policía requiere tiempo, supervisión y firmeza desde los mandos.

Otro de los grandes pendientes fue la prevención de los accidentes de tránsito, un problema que el propio general calificó como grave. Durante el 2025, 240 personas murieron en accidentes en toda la región, es la cifra más alta registrada en los últimos años. Según explicó, faltó impulsar con mayor fuerza campañas de sensibilización y educación vial dirigidas tanto a conductores como a peatones. “Tenemos que trabajar todavía más”, afirmó tras señalar que esta será una de las principales recomendaciones que dejará a su relevo, el general PNP Antonio La Madrid Aliaga. Para Benavides, la seguridad no pasa solo por capturas y operativos, sino también por prevenir tragedias.