Arequipa cerró el año 2025 con una inflación acumulada de 1,12% entre enero y diciembre, cifra inferior al promedio nacional, en 1,30%, según información técnica del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo con el reporte oficial, la Ciudad Blanca registró la mayor variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue Piura, con un incremento de 2%. Le siguieron Ayacucho (1,88%), Ica (1,84%), Lima Metropolitana (1,51%), Huancayo (1,32%), Iquitos (1,27%) y Cusco (1,20%). Arequipa se ubicó en la parte media del ranking nacional, seguida muy de cerca por Puerto Maldonado, que alcanzó una inflación de 1,11%.

Entre las ciudades con una inflación inferior al 1% figuran Moquegua y Tacna, ambas con 0,88%, así como Pucallpa, Chiclayo, Abancay, Puno, Chimbote y Trujillo.

El informe técnico del INEI también da cuenta de ciudades que cerraron el año con indicadores negativos, es decir, con deflación. Moyobamba registró la mayor contracción (-0,66%), seguida de Huancavelica (-0,56%), Cajamarca (-0,41%), Cerro de Pasco (-0,06%) y Huaraz (-0,03%).

En cuanto a los productos que más elevaron sus precios durante el 2025, destacan las frutas como la papaya, maracuyá, limón y palta fuerte, así como pescados de consumo popular como el jurel, bonito y caballa. En agricultura, se observaron incrementos en la zanahoria, el choclo criollo, el ají amarillo y la cebolla roja.

Por sectores, según el INEI, en el primer trimestre del año se registraron aumentos en las pensiones y matrículas de colegios, universidades e institutos. Asimismo, en el rubro de alimentos y bebidas se reportaron alzas en el precio del menú, como la cerveza, los sánguches, el pollo a la brasa, las bebidas calientes, el ceviche y diversos platos criollos.