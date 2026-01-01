El 2025 fue un año complejo para la región Arequipa, en particular para las provincias, donde se registraron muertes violentas, protestas vinculadas a la minería informal, accidentes de tránsito y desastres naturales.

De enero a la fecha, estos eventos han marcado el año, dejando a miles de familias enlutadas. Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), la provincia de Arequipa lidera la estadística con 6126 muertes, seguido por Caylloma (506), Islay (391), Camaná (251), Caravelí(160), Castilla (141), Condesuyos (93) y La Unión (76). Del total de 7744, 618 corresponden a muertes violenta, de las cuales 226 casos se dio en accidentes de tránsito, una cifra alarmante si se compara con el 2024, que cerró con 182.

TRÁGICO FINA

En Camaná, el año quedó marcado por una tragedia. El 12 de noviembre pasado, un bus interprovincial de la empresa Llamosas que cubría la ruta desde Chala hacia Arequipa sufrió un fatal accidente en la Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 780 en el distrito de Ocoña. Tras impactar frontalmente con una camioneta, el vehículo cayó por un abismo, dejando un saldo de 37 muertos y más de decenas de heridos. Si bien el conductor de la unidad menor fue detenido, este infortunio podría repetirse de no tomar acciones de prevención.

Al respecto, el alcalde provincial, Jaime Mamani Álvarez, indicó a Correo que el factor humano es una de las principales causas de estos siniestros, situación que se agrava durante la temporada de verano. Advirtió que Ocoña no es único punto crítico, sino también la quebrada del Toro y Quillca, donde la geografía es dificultoso, por lo que se pide intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías.

CONFLICTOS

En Caravelí, el desorden en las concesiones mineras y la presencia de miles de personas vinculadas a la actividad con un porcentaje que opera al margen de la ley, han generado un escenario propicio para conflictos, disputas por territorios y enfrentamientos entre bandas. Uno de los momentos más críticos se registró el 11 de julio, cuando Alexander Checa Montalvo (27) falleció durante las protestas por la no aprobación de la Ley MAPE.

Según el alcalde provincial, Roberto Soto, en el último mes se registraron dos fallecidos por presuntos ajustes de cuentas y otro crimen ocurrido en bares de la provincia. Advirtió estos casos a seudolíderes de facciones vinculadas a la minería informal, trata de personas, tráfico de drogas, extorsión y sicariato. Incluso, se logró la captura de una banda criminal que operaba en Caravelí. Ante ello, solicitó mayor presencia policial, patrulleros, un centro de control y el fortalecimiento de la inteligencia policial para la prevención de conflictos.

SIN PREVENCIÓN

Otro episodio trágico se registró en la provincia de Condesuyos, donde la ausencia de políticas claras de prevención frente a la temporada de lluvias provocó la muerte de tres personas, entre ellas dos menores de edad. Los hechos ocurrieron el 14 de febrero, cuando las intensas precipitaciones activaron las torrenteras y desataron huaicos que arrastraron con los dos pequeños, causando una profunda conmoción en la zona.

El alcalde provincial, Edward Urday Torres, sostuvo que durante los últimos años, la negligencia de algunas personas, sumada a la ausencia del Estado, ha evidenciado graves deficiencias en prevención, ordenamiento territorial, gestión del riesgo en la provincia y la presencia de la minería artesanal.