El Poder Judicial sentenció a 17 años de prisión a David Adrianzen Vizcarra por el delito de homicidio calificado, en agravio del ciudadano venezolano Argenis José Cárdenas Lucena, quien perdió la vida tras un violento ataque ocurrido en el distrito de Chala, en la provincia de Caravelí.

Los hechos se remontan al 23 de setiembre de 2020, cuando, según la investigación fiscal, David Adrianzen Vizcarra junto a Josefh Nautino Silva, alias “El Chaval”, persiguieron a la víctima, quien se desplazaba en su mototaxi. Una vieja rencilla impulsó a los sujetos a atacar al extranjero, quien había sido acusado de presuntamente hurtar un celular.

APEDREADO

En medio de la persecución, Adrianzen lanzó una piedra contra el vehículo, impactando directamente en el parabrisas y golpeando a Argenis en la cabeza. Como consecuencia del ataque, el joven mototaxista perdió el control de la unidad y terminó chocando con una camioneta. Lejos de auxiliarlo, los agresores aprovecharon que se encontraba inconsciente para continuar golpeándolo, para luego huir del lugar.

El extranjero fue trasladado al hospital de Camaná, donde fue atendido por los médicos; sin embargo, pese a todos los esfuerzos de los galenos, falleció como consecuencia de la brutal agresión.

Tras el crimen, fueron los agentes de Homicidios de la Divincri de Arequipa quienes se desplazaron hasta la comunidad de Mollehuaca, en el distrito de Huanuhuanu, Caraveli, dónde capturaron a Josefh Nautino Silva, quien también ya fue condenado por el crimen.

Durante el juicio oral, el fiscal Marcos Camacho logró acreditar la responsabilidad penal del sentenciado, presentando pericias biológicas, actas de intervención policial, testimonios de testigos presenciales y evidencias recogidas en la escena del crimen. David Adrianzen es un reo contumaz y se ha dictado la orden de su captura.