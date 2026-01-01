Carlos Alfredo Rodriguez Aguirre, de 82 años, falleció horas antes de la llegada del Año Nuevo al no poder resistir las graves lesiones causadas por un ciudadano venezolano, quien lo atropelló mientras conducía una motocicleta en estado de ebriedad.

La policía informó que el accidente ocurrió minutos antes de las 5 de la tarde ayer, cuando el octogenario intentaba cruzar la primera cuadra de la avenida Alcides Carrión, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Fue embestido por la moto con placa 6263-4V que era conducida por el venezolano Ángel Marcano Rodríguez (22), quien se dirigía a la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres donde labora como estibador.

Producto del violento impacto, el anciano quedó tendido en la pista y fue socorrido por miembros de la Cruz Roja quienes lo trasladaron hacia el área de emergencia del hospital Honorio Delgado, ubicado a solo dos cuadras del lugar del accidente.

Los médicos atendieron a Carlos Rodríguez en la unidad de Trauma Shock pero por las graves lesiones que tenía, sobre todo en la cabeza, terminó falleciendo a las 9 de la noche.

El extranjero quedó detenido en la comisaría de José Luos Bustamante y Rivero. La Fiscalía lo investiga por el presunto delito de homicidio culposo. Los restos de la víctima fueron trasladados a la morgue central de Arequipa. Carlos Rodriguez vivía en la tercera cuadra de la calle Deán Valdivia, en el Cercado.