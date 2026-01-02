Durante las celebraciones de Año Nuevo, entre el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, la Región Policial Arequipa informó que se rescataron a 13 personas de morir ahogadas en las playas de Camaná, Mollendo (Islay) y Chala (Caravelí).

El primer rescate se registró la mañana del 31 de diciembre de 2025 en la segunda playa de Mollendo, donde una persona fue auxiliada cuando se encontraba a unos 150 metros mar adentro. Utilizando boyas de rescate del personal especializado, el ciudadano, quien se encontraba en estado sobrio, fue puesto a salvo y trasladado a la carpa de salvataje para su recuperación.

Tras las celebraciones, el 1 de enero, los salvatajes se multiplicaron. En la playa Cangrejo (Camaná), 3 personas fueron rescatadas cuando estaban 200 m. mar adentro. Ese mismo día, en la Playa Punta I, otros 3 bañistas fueron auxiliados en circunstancias similares.

En la misma fecha, pero en Mollendo, los rescatistas intervinieron en reiteradas oportunidades. En la tercera playa, una persona fue rescatada a 300 m. de la orilla, con apoyo de una moto acuática, y en la tarde se auxilió a otro ciudadano.

Por la primera playa, tres personas también fueron intervenidas por el personal de Destacamento de Salvamento y Rescate Acuático – Mollendo.

Asimismo, en Chala, se puso a salvo a una persona que se encontraba a aproximadamente 80 metros mar adentro, en Playa Chica.

En todos los caso, los ciudadano fueron trasladados a las carpas de salvataje para su evaluación y recuperación. Luego, recibieron recomendaciones preventivas y se retiraron del lugar por sus propios medios.