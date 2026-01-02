Cinco distritos de la provincia de Arequipa cerraron el año 2025 con una baja ejecución de su presupuesto destinado a proyectos de inversión, lo que se tradujo en S/ 69 millones 631 mil 233 que no llegaron a gastarse, pese a estar disponibles para la ejecución de obras.
De acuerdo con información del portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el distrito de Chiguata registró la peor ejecución, con apenas 37.7 %. Aunque tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 5 millones 43 mil 593, solo gastó S/ 1 millón 903 mil, dejando sin ejecutar S/ 3 millones 140 mil 593 al cierre del año.
Igualmente, pasó en Santa Rita de Siguas. El presupuesto modificado para proyectos ascendió a S/ 7 millones 629 mil 766; sin embargo, la municipalidad solo ejecutó el 57.3 %, equivalente a S/ 4 millones 373 mil 997, quedando S/ 3 millones 255 mil 769 sin ejecutar.
Mollebaya contó con un PIM de S/ 7 millones 759 mil 886, pero su ejecución alcanzó el 70.1 %, lo que dejó S/ 2 millones 319 mil 402 sin usar. En tanto, Polobaya tuvo asignados S/ 1 millón 671 mil 166 para proyectos y ejecutó S/ 1 millón 54 mil 603, registrando una ejecución de 63.1 % y un saldo no ejecutado de S/ 616 mil 563.
RECURRENTE
El distrito de Yarabamba concentró el mayor monto sin utilizar. Para el 2025, este municipio contó con un PIM de S/ 188 millones 81 mil 741, de los cuales solo gastó S/ 127 millones 782 mil 835, alcanzando una ejecución de 67.9 %. Esto significó que S/ 60 millones 298 mil 906 no se tradujeran en proyectos ejecutados.
La baja ejecución presupuestal evidencia que recursos destinados a infraestructura, servicios básicos y desarrollo local no se concretaron en obras, pese a estar disponibles durante un año fiscal completo.