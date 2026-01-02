Hasta el cierre del 2025, el Jurado Especial Electoral (JEE) de Arequipa 1 declaró admitidas 3 listas para la Cámara de Diputados, además de 5 para Senadores para las Elecciones Generales 2026. De igual forma, declaró inadmisibles 3 listas para el Senado, además de observar 8 listas debido a los plazos de inscripción.

ESTADOS

De las 35 listas presentadas para la Cámara de Diputados, hasta el 31 de diciembre se admitió la inscripción de los expedientes presentados por Alianza Para el Progreso, Partido del Buen Gobierno y del Partido Político Un Camino Diferente.

Respecto a los 33 expedientes de inscripción al Senado solicitados al JEE Arequipa 1, hasta el cierre del 2025 se declararon admitidas las listas presentadas por Ahora Nación, Alianza Para el Progreso, Fuerza Popular, Partido del Buen Gobierno y Perú Libre.

INADMISIBLES

En el sistema virtual de Plataforma Electoral, son 3 listas las que figuran como inadmisibles, como es el caso de Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), Frente de la Esperanza 2021 y Podemos Perú, todas estas listas referidas a candidatos para el Senado.

Sobre el caso específico de la declaración de inadmisibilidad de la inscripción de la lista del Partido Frente de la Esperanza 2021, el JEE Arequipa 1 advirtió que en el acta de resultados de las elecciones primarias no se consignó el lugar de la suscripción, además de no contener el nombre completo ni el número del DNI de los candidatos elegidos, su orden y su ubicación.

Asimismo, tampoco se cumplió con señalar el número del DNI de los miembros del Comité Nacional Electoral; de esta manera, el órgano electoral otorgó un plazo de 2 días calendarios para que el personera legal de la agrupación política subsane las observaciones.

OBSERVACIÓN

Otro aspecto a tener en cuenta es el requerimiento que hizo el JEE Arequipa 1 a la Oficina de Tecnologías de la Información del Jurado Nacional de Elecciones, al cual solicitó un informe para verificar el inicio de trámite de 8 expedientes dentro de los plazos establecidos en el cronograma electoral.

Las listas al Senado del Partido Político PRIN, Partido Demócrata Unido Perú, Fe en el Perú y del Partido de los Trabajadores y Emprendedores, así como las listas para diputados del Frente de la Esperanza 2021, el Partido Integridad Democrática, Juntos Por el Perú y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores podrían quedar fuera del proceso electoral debido a este detalle.