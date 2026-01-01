Arequipa se prepara para las elecciones generales del próximo 12 de abril y se instalarán 4 mil 160 mesas de sufragio en 412 locales de votación. Para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sorteará a 37 mil 440 ciudadanos como miembros de mesa, entre titulares y suplentes.

En esta ocasión, la ONPE designará nueve miembros por cada mesa de votación: tres titulares y seis suplentes. La responsable de la ONPE en Arequipa, Brenda López, explicó que esta medida busca reducir el riesgo de ausencias el día de las elecciones, considerando la complejidad del proceso electoral, en el que los ciudadanos elegirán al presidente de la República, así como a diputados y senadores.

La entidad electoral realizará el sorteo de los miembros de mesa el próximo 29 de enero. La ONPE recordó que cumplir esta función es obligatorio y advirtió que sancionará a quienes no asistan. Los ciudadanos que incumplan serán multados con el 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a 267,50 soles.

Por el contrario, quienes sí cumplan con su deber cívico recibirán un bono del 3% de la UIT, que asciende a 160,50 soles. Los miembros de mesa serán debidamente capacitados y la labor que cumplirán el 12 de abril será de 7:00 a 17:00 horas del día.