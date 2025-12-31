El plazo para la inscripción de listas a Senadores y a la Cámara de Diputados venció la medianoche del 23 de diciembre, con un plazo adicional de 12 horas para aquellas organizaciones que iniciaron el proceso vía virtual antes del plazo límite, sin embargo, a causa de este último detalle, 6 listas podrían quedar fuera de carrera.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 emitió un pronunciamiento el 30 de diciembre, requiriendo a la Oficina General de Tecnologías de la Información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un informe sobre la fecha del ingreso al sistema informático para determinar si se cumplió con el plazo.

Entre las listas que podrían quedar fuera al Senado se encuentran las del Partido Político PRIN, Partido Demócrata Unido Perú y Partido Fe en el Perú, mientras que entre las listas a la Cámara de Diputados figuran las del Partido Frente de la Esperanza 2021, Juntos por el Perú e Integridad Democrática.

Un caso particular existe en la lista de candidatos a diputados en Arequipa del Partido Demócrata Unido Perú, 4 de sus 6 candidatos no consignaron su hoja de vida, requisito obligatorio para postular a algún cargo público, solo los 2 candidatos invitados por esta agrupación política consignaron este documento.

De igual forma, según el registro de la plataforma Declara+, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores solicitó la inscripción de sus listas el 26 de diciembre, no obstante, el JEE Arequipa 1 no emitió pronunciamiento alguno hasta la fecha sobre esta situación.