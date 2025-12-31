El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en trabajo articulado con los programas Juntos y del Programa Nacional PAIS, más de 140 mil peruanos y peruanas en situación de vulnerabilidad recibieron por primera vez su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Al respecto, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, destacó que garantizar la identidad es una prioridad para el sector. “El DNI no es solo un documento, es la puerta de entrada al ejercicio de derechos fundamentales. Desde el Midis estamos llegando a los territorios donde históricamente el Estado no estuvo presente, para que nadie quede excluido”, afirmó.

Contar con un DNI es clave para acceder a servicios básicos como salud, educación, programas sociales y otros beneficios del Estado. En comunidades rurales, amazónicas y del altiplano, donde la distancia y las limitaciones económicas dificultan este trámite, la obtención del documento de identidad representa una oportunidad para la inclusión social y el reconocimiento como ciudadanos.

En el caso del programa Juntos, se logró promover la identificación de 128 mil 665 niñas y niños menores de 24 meses, quienes ahora cuentan con su DNI, requisito indispensable para su incorporación al programa y para asegurar su acceso oportuno a servicios esenciales durante la primera infancia.

“Identificar a nuestras niñas y niños desde sus primeros meses de vida es una acción clave para romper el ciclo de la pobreza. Con identidad, garantizamos su acceso temprano a salud, nutrición y protección social”, señaló la ministra Shica.

Asimismo, en lo que va del 2025, el programa Juntos ha apoyado a 305 mil 466 usuarios en la obtención de nuevos DNI y en la actualización de este documento, fortaleciendo así su acceso a derechos y prestaciones del Estado.

Estos resultados son posibles gracias a la estrategia “Identidad para la Inclusión”, una intervención territorial que articula esfuerzos con el RENIEC y actores locales, con el objetivo de garantizar el derecho a la identidad y llegar a más hogares en situación de pobreza y pobreza extrema.

Por su parte, el Programa Nacional PAIS, en articulación con RENIEC, ha desempeñado un rol clave mediante las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS), acercando la entrega de DNI en comunidades alejadas de regiones como Loreto, Ucayali y Puno.

En Loreto, más de 8 mil personas obtuvieron su DNI por primera vez; en Ucayali, más de 2 mil 500 pobladores accedieron a este documento; mientras que en Puno, más de 800 usuarios se beneficiaron durante las campañas desarrolladas por las PIAS.

“Las PIAS son una muestra concreta de un Estado que se acerca a la gente. Evitamos que las familias tengan que gastar tiempo y dinero en largos desplazamientos, llevando los servicios directamente a sus comunidades”, subrayó la titular del Midis.

Este servicio forma parte de las más de 43 mil atenciones de acceso a la identidad brindadas en más de 410 comunidades, permitiendo además que más de 30 mil personas realicen la renovación de su DNI, la inscripción de recién nacidos o la actualización de datos personales, sin afectar la economía familiar.