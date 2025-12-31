En medio de aplausos, orgullo y mucha emoción, el martes 30 de diciembre, la Institución Educativa Hortencia Pardo Mancebo, ubicada en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, llevó a cabo la ceremonia de clausura del Año Escolar 2025, un acto significativo que marcó el cierre de un año de esfuerzo, perseverancia y logros académicos.

Durante la ceremonia, se realizó la premiación a los alumnos más destacados de primero a quinto año de secundaria, reconocimiento otorgado en el marco del Programa Institucional “Cultura de Excelencia HPM 360°”, iniciativa que promueve el alto rendimiento académico, el liderazgo estudiantil y la formación integral de los estudiantes.

ALUMNOS RECONOCIDOS POR SU EXCELENCIA ACADÉMICA

PRIMERO DE SECUNDARIA

Luque Condori, Camila Nikol (1° “D”)

Meza Condori, Braydem Daniel (1° “E”)

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA

Sarasi Ayala, Angelina Alessandra (2° “A”)

Villegas Peña, Saili Merlín (2° “C”)

TERCER GRADO DE SECUNDARIA

Zuñiga Ochoa, Jade Antuanette (3° “B”)

Asurza Arce, Luana Maite (3° “C”)

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA

Medina Geldres, Luciana (4° “B”)

Seclén Rivaplata, Carlos Daniel (4° “D”)

QUINTO GRADO DE SECUNDARIA

Pacheco Basilio, Leonardo Emmanuel (5° “D”)

Chaquilín Acuña, Alisson Yasmín (5° “E”)

Se desarrolló el reconocimiento a docentes y tutores, evaluación realizada a partir de la percepción estudiantil, considerando criterios como metodología pedagógica, liderazgo, acompañamiento emocional, convivencia escolar y compromiso con el desarrollo académico.

En la categoría Docentes de Áreas Pedagógicas, los reconocimientos fueron otorgados a:

Villalta Supo, Breyca Maribell (primer puesto)

Ninasvincha Lázaro, Vicente (segundo puesto)

Tupac Yauli, Sandra Flor (tercer puesto)

Mientras que, en la categoría Docente Tutor o Tutora, destacaron:

Ninasvincha Lázaro, Vicente (primer puesto)

Mayta Calle, Edgar Alberto (segundo puesto)

Torres López, Gaby Soledad (tercer puesto)

En el marco de esta emotiva ceremonia, se brindó también un reconocimiento especial a las empresas mineras Paraíso, Veta Dorada, LAB y Medsursa (Minera Españolita del Sur SA), así como a la Municipalidad Distrital de Chala, por el valioso apoyo brindado durante el año escolar, respaldo que permitió fortalecer diversas iniciativas educativas.

Gracias a este acompañamiento, se concretaron importantes incentivos para los estudiantes destacados. Minera LAB entregó una tablet al primer lugar de primer año de secundaria. Medsursa (Minera Españolita del Sur SA) otorgó una laptop al estudiante que ocupó el primer lugar de quinto año de secundaria. La Minera Veta Dorada hizo entrega de una laptop al segundo lugar de dicho grado. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Chala realizó la donación de 27 relojes Smartwatch a los delegados de aula, fortaleciendo el liderazgo estudiantil.

La Minera Paraíso otorgó dos premios especiales destinados a la premiación del "Docente del Año" y “Tutor del Año”, destacando la labor pedagógica y humana que cumplen los maestros en la formación de los estudiantes.

Cabe resaltar también el aporte del programa institucional “Familias Aliadas HPM”, iniciativa orientada a fortalecer la corresponsabilidad entre la escuela y el hogar. En el marco de este programa, la empresa minera LAB realizó la entrega de un premio monetario a las familias aliadas ganadoras, reconociendo su compromiso, puntualidad, responsabilidad y trabajo conjunto con la institución educativa.

En la categoría A (1.° y 2.° año), el primer lugar fue otorgado a la Familia Aliada del 2.° año “A”, mientras que el segundo lugar correspondió a la Familia Aliada del 2.° año “D”.

En la categoría B (3.°, 4.° y 5.° año), el segundo lugar fue obtenido por la Familia Aliada del 5.° año “E”.

Esta acción busca además sensibilizar a más empresas e instituciones para que se sumen al apoyo a la educación y respalden a los jóvenes y familias que se esfuerzan por contribuir activamente a una formación integral.

La ceremonia de clausura reafirmó el compromiso de la I.E. Hortencia Pardo Mancebo con la educación de calidad y con la promoción de una cultura de reconocimiento al mérito.