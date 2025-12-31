La educación no escolarizada es una alternativa para la formación de niños y adolescentes desde el hogar. La aplicación de un buen método, como el Montessori, facilita el aprendizaje autodirigido, la autonomía y el desarrollo integral cognitivo, socioemocional y físico a través de la exploración libre en un ambiente cuidadosamente preparado.

La base es la creación de espacios ordenados, estéticos y accesibles, con materiales concretos diseñados científicamente que permiten al niño aprender a través de la experiencia, el descubrimiento y la autocorrección.

EXPLICA

“En este entorno, el adulto asume el rol de guía u observador, acompañando el proceso de aprendizaje sin interrumpir los ciclos de concentración, respetando el ritmo individual de cada estudiante”, sostuvo el especialista y director de Montessori School, Hugo Aguilar, al tiempo de explicar que, a diferencia de la educación no formal o no escolarizada, se combina la libertad de elección con una estructura clara y un currículo cuidadosamente diseñado. Los estudiantes eligen sus actividades dentro de un marco de orden y respeto, asegurando la exploración equilibrada de las distintas áreas del conocimiento.

La participación de los padres es fundamental, pero permitiendo que los niños desarrollen independencia y responsabilidad, que es lo que ofrece “Montessori Conecta”, un sistema híbrido y virtual de alcance global que integra la enseñanza personalizada con tecnología avanzada y recursos digitales de última generación. Esta alternativa flexible responde a las necesidades de las familias contemporáneas, manteniendo los principios Montessori aun en entornos virtuales.

Aguilar agrega que diversos estudios evidencian que los estudiantes formados bajo este enfoque presentan mayores tasas de graduación y una mejor preparación para la educación superior y los retos profesionales.