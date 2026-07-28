Hasta la mañana de este 28 de julio, existen 69 expedientes abiertos para la exclusión de candidatos en la región Arequipa, la mayoría por omisión de sentencias y un grupo menor por consignar información errónea en este rubro en las declaraciones juradas de hojas de vida presentadas.
Estos 69 expedientes corresponden a 65 candidatos, debido a que cuatro de ellos tienen doble expediente abierto por el Área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) Arequipa. Los postulantes con doble expediente son: Manuel Jorge Callata Apaza, candidato a regidor para Miraflores por Ahora Nación; Juan Carlos Quiroz Huerta, candidato a regidor para Cerro Colorado por Renovación Popular; Onar Wilber Valencia Manrique, candidato a consejero regional accesitario por Arequipa Avancemos; e Iván Freddy Maihua Silva, candidato a consejero regional titular por Renovación Popular.
ALGUNAS SENTENCIAS OMITIDAS
De los 69 expedientes en curso, 12 son por delitos de omisión de asistencia familiar, seis por peculado, seis por conducción en estado de ebriedad, cuatro por incumplimiento de obligación alimentaria y cuatro a hurto agravado, siendo estos los de mayor cantidad.
Respecto a organizaciones políticas con la mayor cantidad de candidatos que omitieron o consignaron información errónea sobre sentencias en sus hojas de vida. Ahora Nación encabeza la lista con 8 candidatos, seguido de Renovación Popular con 7, Fuerza Arequipeña con 7, Perú Primero con 6, el Partido Aprista Peruano con 5, Alianza para el Progreso con 4, Arequipa Avancemos con 4, Somos Perú con 4, Arequipa Tradición y Futuro con 3.
Por su parte, Podemos Perú, Progresemos, Fe en el Perú, Juntos por el Perú y el Partido Popular Cristiano llevan a dos candidatos; mientras que Cooperación, Verdad y Honradez, Acción Popular, Yo Arequipa, Visión Perú, Pueblo Consciente, Perú Libre y el Partido Demócrata Verde tienen entre sus filas a un candidato que omitió o consignó información errónea sobre sentencias.
De los 65 candidatos que afrontan un proceso de exclusión, nueve postulan al cargo de alcalde, seis a consejeros regionales y 50 a regidores.
Hasta el cierre de esta nota, el JEE Camaná ya emitió un pronunciamiento sobre cinco de estos expedientes, excluyendo a cuatro candidatos, siendo ellos José Luis Vera Condori, candidato a la alcaldía de Nicolás de Piérola por Somos Perú; Carlos Manuel Pomarino Condori, candidato a la alcaldía de Arequipa por Fe en el Perú; Rosa Gladys Lava Quispe, candidata a regidora para Arequipa por Fe en el Perú; y Pedro Óscar Cuaguila Canaza, candidato a regidor de Nicolás de Piérola por Perú Primero.
En el caso de Carlos Enrique Yana Sure, candidato a regidor de José María Quimper por Ahora Nación, su solicitud de inscripción fue declarada improcedente, por lo cual se archivó el expediente de exclusión en su contra.