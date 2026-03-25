Pasó un mes desde que el Consejo Regional de Arequipa aprobó la transferencia de equipos médicos de hospitales paralizados en su construcción, sin embargo, el proceso de evaluación del estado de los equipos continúa en proceso, en el caso del hospital Maritza Campos.

El gerente regional de Salud, Walther Oporto, informó que se estima que alrededor del 80 % de los equipos biomédicos de los hospitales Maritza Campos y Camaná se encuentran operativos, aunque aún deben pasar por una revisión técnica detallada.

En total, cerca de 400 equipos de Maritza Campos serán evaluados, donde se concentra la mayor cantidad de estos implementos. No obstante, el funcionario advirtió que algunos equipos están incompletos, lo que podría limitar su uso inmediato.

Respecto a su destino, Oporto indicó que los equipos del hospital serán transferidos principalmente a los hospitales Honorio Delgado y Goyeneche, con el objetivo de fortalecer su capacidad de atención.

La redistribución se concretará una vez culminada la evaluación técnica y el proceso de patrimonialización, paso necesario para formalizar la entrega de los equipos a los establecimientos de salud que los requieran.

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