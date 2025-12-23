El mecánico Néstor Sarmiento P. recibió 9 meses de prisión preventiva al ser presunto coautor de homicidio calificado en agravio de Daril Gonzales Cárdenas. La medida fue conseguida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa (Tercer Despacho).

Según la investigación, el agraviado era propietario de una motocicleta que entregó a Néstor Sarmiento en su taller ubicado en av. Villa Ecológica MZ D, lote 1 del distrito de Alto Selva Alegre (ASA), hace un año. Luego, Daril realizó el pago, quedando pendiente la suma de S/50 y la devolución de la unidad lineal. Sin embargo; el investigado habría vendido la moto.

GOLPES Y OCULTAMIENTO DEL CUERPO

Es así que el 13 de diciembre de este año, Daril se dirigió al taller de Néstor, en ASA, para recoger la motocicleta que le había encargado arreglar. No obstante, fue trasladado por el imputado con engaños hasta inmediaciones de la carretera de Cerro Verde, donde junto a otra persona, lo golpearon en varias partes del cuerpo hasta causarle la muerte.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hasta “Las Lomas de Jesús” del distrito de la Punta de Bombón, provincia de Islay, donde lo abandonaron para que no sea encontrado.

Ante ello, la Fiscalía obtuvo la detención preliminar de Néstor Sarmiento P., el 17 de diciembre del 2025. Luego, brindó información con relación al lugar donde ocultó el cuerpo de la víctima.

Por ello, se ordenó la prisión preventiva, medida que permitirá terminar con las diligencias y establecer la responsabilidad por el delito cometido.