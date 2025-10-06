Tras el incremento de robos e incidentes delictivos en Majes (Caylloma), los vecinos y agricultores del centro poblado Juan Velasco Alvarado implementaron un plan piloto de seguridad ciudadana, financiados con sus propios recursos.

El proyecto surgió no solo por los asaltos, sino por el asesinato a un agricultor a quien le robaron más de 30 mil soles en el asentamiento D-1. A raíz de ello, en los últimos días se aplicaron medidas de seguridad como un botón de pánico, y casetas de seguridad en los principales accesos.

Al respecto, el alcalde del centro poblado, Omar Ampuero, indicó que el objetivo es valorar el trabajo del pueblo por su seguridad.

“Los mismos agricultores pagan a los dos agentes de seguridad que cuidan las entradas del centro poblado, donde la restricción es desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana”, explicó Omar Ampuero a un medio local.

El sistema de seguridad incluye un botón de pánico, instaurado por estudiantes universitarios. El aplicativo se instaura en los sectores D-1, D3, y D-4, y se espera ampliar a las demás asociaciones.

Asimismo, agregó que este viernes se instalarán cámaras de seguridad.