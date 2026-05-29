El alcalde del distrito de Deán Valdivia (provincia de Islay), Fernando Camargo Huayna, exhortó al gobernador regional de Arequipa a convocar con urgencia una mesa técnica para enfrentar la contaminación del río Tambo.

Tras la reunión con otros dirigentes, se advirtió que la coloración atípica del río persiste por varios meses y genera alarma entre agricultores y pobladores del valle. Alertan que esta contaminación estaría vinculada a operadores de la empresa Aruntani.

La autoridad edil describió que la situación está “matando día a día la agricultura” y criticó que, pese a múltiples reuniones previstas, no se han concretado soluciones.

Al respecto, el alcalde solicitó la participación inmediata de las Gerencias Regionales de Vivienda, Agricultura y Energía y Minas para coordinar medidas de mitigación, evaluación ambiental y protección de la salud pública. Además, cuestionó también que las autoridades regionales se nieguen a declarar en emergencia la provincia pese a la gravedad del hecho.

El pedido surge ante la creciente preocupación de agricultores de la zona, quienes denuncian afectaciones al recurso hídrico que comprometen sus actividades y la salud de la población.