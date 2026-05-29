El alcalde del distrito de Deán Valdivia (provincia de Islay), Fernando Camargo Huayna, exhortó al gobernador regional de Arequipa a convocar con urgencia una mesa técnica para enfrentar la contaminación del río Tambo.
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Tras la reunión con otros dirigentes, se advirtió que la coloración atípica del río persiste por varios meses y genera alarma entre agricultores y pobladores del valle. Alertan que esta contaminación estaría vinculada a operadores de la empresa Aruntani.
La autoridad edil describió que la situación está “matando día a día la agricultura” y criticó que, pese a múltiples reuniones previstas, no se han concretado soluciones.
Al respecto, el alcalde solicitó la participación inmediata de las Gerencias Regionales de Vivienda, Agricultura y Energía y Minas para coordinar medidas de mitigación, evaluación ambiental y protección de la salud pública. Además, cuestionó también que las autoridades regionales se nieguen a declarar en emergencia la provincia pese a la gravedad del hecho.
El pedido surge ante la creciente preocupación de agricultores de la zona, quienes denuncian afectaciones al recurso hídrico que comprometen sus actividades y la salud de la población.