El alcalde provincial de Caylloma, Alfonso Mamani, exigió al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y a Autodema-PEIMS que instalen de inmediato una mesa de trabajo para llegar a una solución tras el desalojo a pobladores del anexo Pusa Pusa. Además pide que se cumpla la Ordenanza Regional N.° 339 un compromiso asumido años anteriores.

“Estamos hablando de personas y familias que esperan por años que se concrete este reasentamiento que está en la ordenanza y debió cumplirse hace años. Fue un compromiso que forma parte de la agenda de la mesa de diálogo que se hizo con anterioridad y que no puede seguir postergándose”, señaló el burgomaestre.

El alcalde informó que semanas atrás envió un documento al GRA y a Autodema solicitando la instalación de la mesa de diálogo y el cumplimiento de los compromisos pendientes. Sin embargo, a la fecha no obtiene respuesta. “Si continúan sin respondernos, nosotros seguiremos insistiendo”, refutó.

Recordemos que el pasado 25 de junio, la Procuraduría Regional de Arequipa y Autodema realizaron un desalojo en el sector de Pusa Pusa y recuperaron más de 780 hectáreas de terrenos. Esta acción fue rechazada por los pobladores que piden una reubicación.