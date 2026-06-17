La amazona y campeona de marinera a caballo, Jhazmin Acero Retamozo, participó como una de las figuras principales en la Cabalgata de Confraternidad, evento organizado por la asociación Amigos del Caballo Peruano de Paso. Durante la actividad, Acero Retamozo realizó una exhibición técnica que expuso la destreza y el manejo propios de esta disciplina tradicional, reafirmando su rol en la difusión de la cultura ecuestre en la región.

Nacida en el distrito de Majes-El Pedregal, Acero Retamozo ostenta el título de Campeona de Marinera a Caballo 2025, obtenido en el certamen desarrollado en las instalaciones del Hotel El Lago, en Arequipa. Su trayectoria pública en eventos culturales y tradicionales se inició en el año 2023, registrando participaciones en plataformas como la Expo Agro y en diversos concursos distritales organizados por la Municipalidad de La Colina.

En la actualidad, la deportista integra el grupo Amazonas del Valle a 4 Tiempos y representa a la Casa del Caballo Escuela de Amazonas y Chalanes, instituciones enfocadas en la preservación de la identidad cultural y el dominio ecuestre del Caballo Peruano de Paso.

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