La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República sesionará de manera descentralizada y semipresencial este viernes 24 de octubre (11:00 horas) en la provincia de Caravelí, Arequipa, donde figura como orden del día un pedido de ampliación del Reinfo (Registro Integral de Fornalización Minera).

En agenda se pondrá a debate 3 proyectos de Ley presentados por los congresistas Roberto Sánchez, Guido Bellido y Wilson Quispe, quienes piden ampliar el plazo de formalización minera, cuya fecha actual de culminación es el 31 de diciembre del presente año.

En el caso del parlamentario Bellido, propone que el proceso de formalización se pronlongue otros 3 años y continúe hasta el 30 de junio del 2029, mientras que Wilson Quispe propone una ampliación de 6 meses adicionales.

Según la agenda de la tercera sesión extraordinaria descentralizada, también se pondrá en orden del día el problema socioambiental vinculada al proyecto minero Pampas del Pongo en Bella Unión, esto a pedido del alcalde de esta jurisdicción.

Como parte de la agenda, figuran como invitados los ministros Enrique Bravo (Energía y Minas), Miguel Espichán (Ambiente), César Quispe (Producción), además de representantes del Gobierno Regional de Arequipa.