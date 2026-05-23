La firma de un pacto nacional de infraestructura fue el escenario perfecto para dar a conocer los avances sobre Puerto Corío, y que se desarrollará mediante inversión privada; sin embargo, la superposición en parte de las 34 mil hectáreas podría generar algunas demoras en la realización del proyecto portuario.

Al respecto, Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, destacó a Arequipa como una ubicación estratégica portuaria, que completa la visión que se trabaja actualmente en el puerto de Matarani. “Ya la Autoridad Portuaria Nacional está trabajando en el plan maestro, incorporarlo dentro del Plan Nacional de Desarrollo Portuario”, explicó en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

En tanto, desde ProInversión, junto con los gobiernos regionales de la región sur del país, se trabaja junto con los gremios en el Corredor del Sur, que incluye, además de los puertos mencionados, un ferrocarril para el sur entre Arequipa y Juliaca. “(Corío) permite integrar a todo el sur del Perú, va a permitir esta integración que empieza en Puerto Maldonado, que conecta con Cusco, con Puno, da esperanzas a la región del sur”, expresó.

CONCESIONES

Por su parte, Mario Zúñiga, secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo del Gobierno Regional de Arequipa, precisó que quienes otorgaron los permisos de concesiones mineras sobrepuestas en los terrenos de Corío ignoran la importancia de este proyecto. “Nunca los derechos de un privado están por encima de los derechos del Estado, y el Estado tiene un proyecto importante que es el Mega Puerto de las Américas Corío”, manifestó.

El funcionario señaló que estas superposiciones obedecen a trámites administrativos; “ya veremos si el derecho le asiste al privado o le asiste al Estado en esta condición”, acotó. Zúñiga explicó que primero se debe realizar un estudio para determinar esta situación, indicando que este trámite ya se inició.

Estas superposiciones de concesiones mineras podrían demandar una demora en el desarrollo del puerto, dado que se debe contar con el saneamiento físico legal del terreno; “no se puede ofrecer a los inversionistas un territorio que estaría ocupado, que estaría afectado”, sostuvo.