El conductor de un bus de transporte público resultó herido luego de que su unidad se empotrara contra una vivienda en el distrito de Mariano Melgar, esto tras chocar contra una “loncherita”.

El accidente se registró la noche del viernes en el Asentamiento Humano Cerrito Belén, a dos cuadras del cementerio. Según testigos del hecho, la “loncherita” de placa VCE-417 habría estado circulando a excesiva velocidad, impactando de costado con la unidad de placa V5E-789, de la empresa Etrabus, conducida por Hugo Santander Parra (49).

Este choque propició que el bus impactara de manera frontal contra una vivienda, dejando a su conductor aprisionado, quien tuvo que ser socorrido por personal de la Compañía de Bomberos, siendo conducido posteriormente a la Clínica Auna.

Personal policial de la comisaría de Jerusalén se encuentra a cargo de la investigación a fin de determinar si alguno de los conductores se encontraba bajo los efectos del alcohol.