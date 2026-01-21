El hallazgo del cuerpo de un varón, aún no identificado, en medio del río Socabaya, hizo que tres familias de personas que llevan desaparecidas desde hace algunos meses se movilizaran a la morgue central de Arequipa con la esperanza de identificarlo, pero ninguno pudo reconocerlo.

La noche del último lunes, los agentes de la unidad de rescate de la PNP ingresaron al río Socabaya y, con ayuda del personal de serenazgo del distrito, pudieron retirar el cadáver que la disminución del caudal dejó al descubierto en medio de un islote.

El varón aún no identificado solo tenía un polo de color blanco envuelto en el cuello y, debido al estado de descomposición en el que se encontraba, los peritos estimaron que lleva unos dos meses sin vida, trasladando el cadáver a la morgue central de Arequipa para su identificación.

BÚSQUEDA

La noticia del hallazgo hizo que durante el día de ayer, la familia de Víctor Mamani Parisuaña (58), quien padece de Alzheimer y desapareció el 16 de octubre del año pasado en el distrito de Hunter, indagara si el fallecido era a quien buscan con insistencia, pero al cabo de unos minutos, el personal de medicina legal tuvo que decirles que el internado en una de las cámaras frigoríficas no es a quien buscan.

Eugenio Coaquira Pillco (56) es buscado por sus hermanos y sobrinos desde el 26 de noviembre de 2025, día en que salió de su casa en Upis Paisajista, Hunter, para no volver a ser visto. La frustración se apoderó de todos cuando les indicaron que el cuerpo hallado no tiene señas indicadas por la familia. “Vinimos porque el tiempo de muerte coincide, pero no es . Mi tío tiene una cicatriz grande en la pierna derecha por una operación y el que encontraron en el río no la tiene. Además, el hallado parece menor, es frustrante, vamos a seguir buscando”, dijo el sobrino de Eugenio.

Walberto Meza Yari es el mayor de los extraviados, tiene 66 años y desapareció el 4 de diciembre en el sector de 3 de Octubre, en José Luis Bustamante y Rivero. Su hermana Leonor pudo ingresar a la sede de Medicina Legal para hacer la identificación, pero salió desconcertada, ya que el cadáver no es el de su hermano menor. Mientras todos ellos continúan la búsqueda de los suyos, la identidad del hallado en el río sigue siendo una incógnita.