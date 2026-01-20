Detectives de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) investigan la muerte de un joven apodado “honguito”, que fue encontrado el 19 de enero en las 20:30 horas con un cuchillo incrustado en el pecho, en el parque del sector Francisco Bolognesi, distrito de Cayma.

De acuerdo con algunos vecinos de la zona, escucharon gritos en el interior del parque y luego encontraron el cuerpo del joven de aproximadamente 20 años de edad.

Serenos de Cayma y policías de la comisaría Acequia Alta acudieron al lugar para acordonar la escena, ante el asombro de las personas que se trasitaban por la zona.

El joven era conocido como Bryan, otros como lo llamaban “honguito” y en el Facebook aparece como Alexandro Yucra. Trascendió que vive en el sector Sol de Oro, ubicado en la parte alta del distrito de Cayma. Estudiaba en un colegio nocturno y su pareja lo agredía constántemente.

Los detectives descartaron un posible robo, considerando que tenía su celular y otras pertenencias. Visualizarán cámaras de seguridad de negocios de la zona y dela municipalidad de Cayma para dar con el responsable.