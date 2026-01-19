Siete miembros de una familia vivieron momentos de angustia al resultar intoxicados en su intento de protegerse del frío y la humedad, causados por las lluvias que se vienen registrando en la ciudad de Arequipa, durante los últimos días.

Uno de los afectados contó a Correo que el hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, en la vivienda que ocupan en el asentamiento humano La Isla Melgar, ubicado en la parte alta del distrito de Mariano Melgar.

De acuerdo con su testimonio, el patriarca tiene una panadería y para laborar por la noche en un ambiente templado, en latas coloca la ceniza caliente de la leña que quema en el horno y la distribuye en el ambiente de trabajo.

Eso mismo quisieron replicar en los cuartos de su vivienda para poder descansar disminuyendo el frío y la humedad; sin embargo, las cenizas fueron colocadas en latas que habrían estado con residuos de pegamento sin imaginar que emanarían gases tóxicos que terminaron afectándolos.

Al amanecer, los integrantes de la familia comenzaron a presentar diversos síntomas como fuertes dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos y una sensación generalizada de aturdimiento “Era como si hubiéramos tenido una fuerte resaca por tomar varios días, algunos se desmayaron”, dijo.

Los siete afectados fueron trasladados al hospital Honorio Delgado donde recibieron atención médica. Afortunadamente, tras la evaluación y tratamiento correspondiento, fueron dados de alta y actualmente se encuentran fuera de peligro.