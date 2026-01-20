Los efectivos policiales de Rescate recuperaron ayer en la noche en el río Socabaya el cuerpo de un hombre, entre 25 y 35 años de edad, que aún no ha sido identificado. Por el grado de descomposición se sospecha que falleció hace más de tres días.

El hallazgo se produjo al premediar las 16:00 horas, el cadáver se encontraba en un islote del río Socabaya, a 500 metros del puente Virgen de los Remedios. Después de varios días de lluvia y con el caudal desminuido fue posible visualizar el cuerpo.

Con poca iluminación y de acceso accidentado, los policías especializados, peritos de criminalística y un representante del Ministerio Público, llegaron al lugar para cumplir con las diligencias de ley.

El cuerpo ingresó a la morgue central de la ciudad, donde será identificado y con la necropsia se determinará la causa de la muerte. Por lo pronto, algunos personas se acercan a la morgue para verificar si se trata de parientes reportados como desaparecidos.