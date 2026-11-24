El distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, tiene un nuevo comisario tras los reclamos de la población por el incremento de la inseguridad ciudadana. El capitán PNP César Antonio Rosales Chumpitaz asumió la jefatura de la dependencia policial en reemplazo del mayor PNP José Luis Gutiérrez del Carpio.

El cambio de mando se produce luego de las movilizaciones protagonizadas por vecinos de Chala, quienes salieron a las calles para exigir medidas frente a los hechos delictivos que afectan al distrito. Entre sus principales preocupaciones mencionaron las balaceras, denuncias de extorsión y desapariciones, además de cuestionar la respuesta de las autoridades ante la inseguridad.

El nuevo jefe policial cuenta con 13 años de servicio en la Policía Nacional y anteriormente trabajó en la Unidad de Servicios de Arequipa. También se desempeñó como comisario en las dependencias de San José, San Gregorio y Minas Ocoña, en la región Arequipa.

Entre las primeras líneas de trabajo que plantea para Chala figuran reforzar la prevención del delito, recuperar espacios públicos y promover una mayor participación de los vecinos. Asimismo, señaló que buscará coordinar acciones con la comuna distrital y otras instituciones públicas y privadas para enfrentar la inseguridad.

La llegada del nuevo comisario generó expectativa entre los pobladores, quienes piden respuestas concretas frente a la delincuencia.