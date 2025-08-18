El Valle del Colca, uno de los principales destinos turísticos, atraviesa días de incertidumbre. Esto a raíz del hundimiento de 100 metros lineales con una profundidad de más de 5 metros de la carretera AR-109, en el sector Chimpa-Pinchollo, que es la única vía apta para vehículos que conecta al mirador Cruz del Cóndor.

Este hundimiento ocurrió la noche del 16 de agosto por una falla geológica, lo que obligó a Autocolca cerrar el acceso, tanto peatonal como vehicular, para resguardar a los turistas. En su último comunicado informó que los visitantes podrán entrar únicamente hasta los miradores de Maca, antes del segundo túnel, mientras duren los trabajos de emergencia.

Además, precisaron que el tránsito se realizará mediante horarios escalonados e invitaron a “visitar la parte alta y margen derecha del valle del Colca, sectores abiertos y en condiciones óptimas para recibirlos”. Mientras que el gobernador Rohel Sánchez llegó a la zona e informó que para el martes se restablecerá el tránsito.

“Luego de esto se trabajará la ficha correspondiente para que se haga la intervención y se haga con capa asfáltica. Ya hay dos maquinarias trabajando. Para el martes ya tendremos el pase como debe ser y no habrá ningún inconveniente. Hay que tomar las previsiones porque esta es una zona que siempre sucede esto”, indicó.

ALCALDE

Por su parte, el burgomaestre de Caylloma, Alfonso Mamani, informó que no es la primera vez que ocurre esta falla geológica y que esta fue identificada por especialistas hace tres años. “En el 2022 también pasó esto, en ese momento la carpeta asfáltica quedó destrozada, se trajo maquinaria y los especialistas indicaron que volvería a pasar, por eso no se asfaltó esta zona, pero si se estabilizó”, refirió.

Mientras que, el alcalde de Cabanaconde, Jorge Guerra, criticó la dejadez del GRA, ya que esta falla geológica fue determinada en el 2022 y se conocía que iba a suceder otro hundimiento. Por ello, aseveró que debieron prevenir esta situación o hacer otra vía para que no afecte a los turistas.