En un ambiente de fiesta y espíritu navideño, Diario Correo Arequipa realizó su tradicional sorteo de Navidad, premiando a decenas de lectores con canastas grandes y pequeñas, bolsifrutas, juguetes, cajas de víveres y otros premios por fiestas de fin de año.
El sorteo se llevó a cabo con la participación de cientos de cupones depositados por los lectores, quienes confiaron una vez más en esta iniciativa. La actividad se desarrolló en la Fan Page de Diario Correo en Facebook, en tanto que los resultados salen publicados en la misma página y el mañana martes en la edición impresa.
Se recuerda a los ganadores que podrán recoger los premios hoy y mañana martes 23 de diciembre, de 9:30 a 12:00 del mediodía, en el local de La Merced 125, oficina 157, portando el DNI.
LISTA DE GANADORES
Canastas pequeñas
- Rosa Marina Llave Campos - DNI: 49029590
- Sharon Nikol Huerta Llutari - DNI: 76162939
- Vidal Acevez Salas Segovia - DNI: 29367699
Cajas de Navidad
- Julio Cesar Gutierrez Palomino - DNI: 29680593
- Jacinto Arapa Luque - DNI: 29237786
- Gloria Margarita Llutari Quispe - DNI: 29590952
- Melitina Elsa Salinas Salcedo - DNI: 29529407
- Roberto Sánchez Zúñiga - DNI: 29272490
Juguetes
- Brad Rick Llutari Conde (carrito) - DNI: 60783959
- Sheila Paredes Chavez (muñeca)- DNI: 71475285
- Teresa Salas Ramirez (cocina) - DNI: 29569352
Bolsifrutas
- Carmen Bedoya de Delgado - DNI: 29718686
- Claudia Arias Manrique - DNI: 29722512
- Juan Omar Herrera Salinas - DNI: 29387793
- Blanca Carazas de Guevara - DNI: 29246752
- Manuel Fernández Baca del Carpio - DNI: 29200909
- Liliana Cecilia Salinas Contreras - DNI: 29265890
- Cleila Zorilla de Vizcarra - DNI: 29203722
- Hernan Murillo Cobarrubias - DNI: 29325990
- Ana María Romero Gallegos - DNI: 41009384
- Antonia Claret Pilco Carpio - DNI: 29378046
- Luz Esther Vera de Berrio - DNI: 29716522
- Rosalina Robles Polanco - DNI: 29397802
- Mariano Aguilar Mamani - DNI: 41695225
- Veronica Figueroa Aguirre - DNI: 29646377
- Corina Cano Pacheco - DNI: 29294825
Cambio de look
- Yolanda Perez de Pinto - DNI: 30862669
- Ydalia Vargas Miranda - DNI: 29599502
Semibecas barbería
- Luis Fernando Chávez Becerra - DNI: 73417594
- Jaime Vargas Torres - DNI: 29258185
Canastas grandes
- Jerson Valencia Rosas - DNI: 72397207
- Jaime Santi Zamora - DNI: 29253900
- Olga Escudero Valer - DNI: 29259187
- Ruth Gaby Salas Segovia - DNI: 29371935
Destacan las canastas repletas de productos gracias al Mercado mayorista Señor de Huanca, El Palomar, Promotora Cabrerías, Clínica Dental Stetic Dents, Mercado de Frutas de Río Seco, juguetes del Centro Comercial Asia, y premios de Mantra Spa.