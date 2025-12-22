En un ambiente de fiesta y espíritu navideño, Diario Correo Arequipa realizó su tradicional sorteo de Navidad, premiando a decenas de lectores con canastas grandes y pequeñas, bolsifrutas, juguetes, cajas de víveres y otros premios por fiestas de fin de año.

El sorteo se llevó a cabo con la participación de cientos de cupones depositados por los lectores, quienes confiaron una vez más en esta iniciativa. La actividad se desarrolló en la Fan Page de Diario Correo en Facebook, en tanto que los resultados salen publicados en la misma página y el mañana martes en la edición impresa.

Se recuerda a los ganadores que podrán recoger los premios hoy y mañana martes 23 de diciembre, de 9:30 a 12:00 del mediodía, en el local de La Merced 125, oficina 157, portando el DNI.

LISTA DE GANADORES

Canastas pequeñas

Rosa Marina Llave Campos - DNI: 49029590 Sharon Nikol Huerta Llutari - DNI: 76162939 Vidal Acevez Salas Segovia - DNI: 29367699

Cajas de Navidad

Julio Cesar Gutierrez Palomino - DNI: 29680593 Jacinto Arapa Luque - DNI: 29237786 Gloria Margarita Llutari Quispe - DNI: 29590952 Melitina Elsa Salinas Salcedo - DNI: 29529407 Roberto Sánchez Zúñiga - DNI: 29272490

Juguetes

Brad Rick Llutari Conde (carrito) - DNI: 60783959 Sheila Paredes Chavez (muñeca)- DNI: 71475285 Teresa Salas Ramirez (cocina) - DNI: 29569352

Bolsifrutas

Carmen Bedoya de Delgado - DNI: 29718686 Claudia Arias Manrique - DNI: 29722512 Juan Omar Herrera Salinas - DNI: 29387793 Blanca Carazas de Guevara - DNI: 29246752 Manuel Fernández Baca del Carpio - DNI: 29200909 Liliana Cecilia Salinas Contreras - DNI: 29265890 Cleila Zorilla de Vizcarra - DNI: 29203722 Hernan Murillo Cobarrubias - DNI: 29325990 Ana María Romero Gallegos - DNI: 41009384 Antonia Claret Pilco Carpio - DNI: 29378046 Luz Esther Vera de Berrio - DNI: 29716522 Rosalina Robles Polanco - DNI: 29397802 Mariano Aguilar Mamani - DNI: 41695225 Veronica Figueroa Aguirre - DNI: 29646377 Corina Cano Pacheco - DNI: 29294825

Cambio de look

Yolanda Perez de Pinto - DNI: 30862669 Ydalia Vargas Miranda - DNI: 29599502

Semibecas barbería

Luis Fernando Chávez Becerra - DNI: 73417594 Jaime Vargas Torres - DNI: 29258185

Canastas grandes

Jerson Valencia Rosas - DNI: 72397207 Jaime Santi Zamora - DNI: 29253900 Olga Escudero Valer - DNI: 29259187 Ruth Gaby Salas Segovia - DNI: 29371935

Destacan las canastas repletas de productos gracias al Mercado mayorista Señor de Huanca, El Palomar, Promotora Cabrerías, Clínica Dental Stetic Dents, Mercado de Frutas de Río Seco, juguetes del Centro Comercial Asia, y premios de Mantra Spa.