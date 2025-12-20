Un grupo niños del colegio Mere Du Christ del distrito de Miraflores visitaron los nacimientos de las diferentes iglesias del Centro Histórico de Arequipa, con el objetivo de alabar y orar a Dios, a poco de celebrar Navidad.

Los niños adoradores se vistieron de los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, y pastores, y recorrieron las diferentes calles del Cercado de Arequipa.

La directora de la institución educativa mencionó que esta actividad se realiza desde el año pasado, pero este 2025 implementaron nuevas actividades

“Son más de 12 pequeños, ellos elaboran sus instrumentos musicales con chapitas u otros elementos reciclables. Queremos que no se pierda esta actividad para que los niños tengan esa motivación”, mencionó.

Es así que los pequeños pasaron por la iglesia de Santo Domingo, la Compañía de Jesús, la Catedral de Arequipa, y terminarán en el Templo de San Francisco.

Niños adoradores visitan nacimientos en iglesias del Centro Histórico de Arequipa. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

